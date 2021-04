Funerali di Filippo, la voce sulla regina Elisabetta: "Togliersi la corona e ritirarsi?", chi può prendere il suo posto

17 aprile 2021 a

“Togliersi la corona e ritirarsi? Non lo riesce nemmeno a considerare, si ritiene incollata al suo ruolo fino all’ultimo respiro”. Così Antonio Caprarica si è espresso sulla regina Elisabetta conversando nello studio del Tg5 con Cesara Buonamici, alla quale è stato affidato lo speciale sulla cerimonia funebre del principe Filippo, venuto a mancare venerdì scorso all’età di 99 anni. Il duca di Edimburgo aveva passato ben 73 anni al fianco della regina: un matrimonio tra alti e bassi, ma indissolubile.

Da esperto della monarchia inglese quale è, Caprarica ha espresso il suo punto di vista sulle prossime mosse della regina, chiamata ad affrontare un lutto doloroso, per quanto messo in conto ormai da anni: “È evidente che ha in testa di continuare a regnare, ha già ripreso le sue funzioni reali. Io credo che continuerà ad andare avanti con l’obiettivo minimo di festeggiare il 70esimo compleanno del suo regno. Elisabetta è la monarchia? Penso di sì, lei è davvero l’ultima incarnazione della monarchia imperiale”.

Nonostante le due settimane di lutto, la regina è infatti già tornata al lavoro, alimentando il mito del suo “grande stoicismo”. Da mesi a Windsor per avere una maggiore protezione dal Covid, la regina dovrebbe rimanere lì anche il 21 aprile, quando festeggerà il suo 95esimo compleanno, per il quale non sono però previste celebrazioni. Per volere di Filippo sarà il figlio Carlo a prendersi cura della madre: dopodiché potrebbe toccare a William prendere lo scettro e guidare il Regno negli anni a venire.

