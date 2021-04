Funerale del principe Filippo, "cosa ha fatto arrivare". Meghan Markle, altro affronto alla famiglia Reale

17 aprile 2021 a

Meghan Markle è stata la grande assente al funerale del principe Filippo. La moglie di Harry non avrebbe presenziato alla cerimonia in quanto incinta. L'ex attrice ha infatti preferito rimanere in California e non affrontare un viaggio per Londra. Eppure fonti vicine a Buckingham Palace hanno riferito di un presunto invito a rimanere negli Stati Uniti in quanto presenza non gradita dalla famiglia reale. Ma Meghan non ha rinunciato a far arrivare qualcosa di suo, un pensiero al defunto duca di Edimburgo. La Duchessa di Sussex, dalla sua casa di Montecito, ha fatto recapitare in Inghilterra un omaggio per il nonno acquisito.

Meghan Markle - scrive Vanity Fair - ha chiesto a Willow Crossley, designer floreale ingaggiato anche per il suo ricevimento di nozze, di disegnare una corona di fiori per Filippo. La corona, composta di eringio, simbolo della Royal Navy, e di acanto mollis, a rappresentare la Grecia, è stata completata con rose, rosmarino, campanule e lavanda. Insomma, un chiaro messaggio di devozione. Non solo, per seguire l'ultimo saluto al marito della Regina Elisabetta, Meghan ha preso accordi privati per guardare in diretta streaming la cerimonia funebre.

Diversa invece Kate Middleton che durante il funerale ha voluto mandare un chiaro messaggio alla moglie di Harry. La consorte di William per l'occasione Kate Middleton ha indossato una collana di perle appartenuta alla Regina Elisabetta e a Lady Diana. Si tratta di un girocollo di perle giapponesi della collezione di Sua Maestà, già indossato da Kate nel 2017 e dalla sua defunta suocera, la principessa Diana, nel 1982.

