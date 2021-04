Santo Domingo, "sono un guaritore". Ma violentava minorenni: arrestato l'orco italiano di 74 anni (e latitante)

19 aprile 2021 a

E' stato arrestato a Santo Domingo un latitante italiano di 74 anni, Luciano Scibilia. Stando a quanto riporta l'Ansa, l'accusa nei suoi confronti è quella di violenza sessuale nei confronti di minorenni attraverso l'inganno: si fingeva un pranoterapeuta, ossia colui che opera attraverso l'apposizione delle mani in corrispondenza di particolari zone del corpo con tecniche specifiche. L'uomo adesso è in viaggio verso Roma, dove sarà immediatamente arrestato. La condanna è di 5 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minori.

Scibilia era l'unico latitante italiano inserito nella lista Europol dei 19 sex offender più ricercati a livello internazionale. Stando a quanto riporta la polizia, l'uomo è stato fermato venerdì scorso al termine di un'indagine svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia insieme agli uomini della Questura di Roma. Tenendosi alla larga dall'Italia, il 74enne si era stabilito a Samanà, città a 200 km a nord dalla capitale.

Il latitante viveva da molti anni con una donna del posto e i suoi quattro figli, tre bambine e un bimbo. Nonostante fosse ricercato, Scibilia era rimasto attivo su Facebook e percepiva regolarmente la pensione. Una donna provvedeva a ritirarla a Roma a suo nome e poi gli inviava il denaro. L'uomo in particolare finì a processo perché, fingendosi un pranoterapeuta e promettendo guarigioni miracolose, aveva abusato sessualmente di alcune ragazze minorenni amiche della figlia della partner.

