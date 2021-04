Meghan Markle e il principe Harry "sfruttano" la seconda figlia per ricucire con la Regina Elisabetta? Un'indiscrezione sconcertante

20 aprile 2021 a

Quello che sta attraversando la Regina Elisabetta non è un periodo facile. Prima la Megxit, poi la pandemia e l'isolamento, adesso la morte del marito, il principe Filippo di Edimburgo, venuto a mancare il 9 aprile scorso a 99 anni. Ai funerali del principe, la Sovrana è apparsa fragile e sola dopo ben 73 anni di matrimonio. La cerimonia per dare l'ultimo saluto al duca di Edimburgo è stata anche l'occasione per Harry di tornare nel Regno Unito. Il secondogenito di Carlo e Diana, però, ha viaggiato da solo. Pare che la moglie Meghan, al settimo mese di gravidanza, non avesse l'autorizzazione medica per spostarsi.

La tristezza della Regina avrebbe spinto i duchi di Sussex a chiamare la loro seconda figlia con un nome in omaggio alla Sovrana. Dopo l'annuncio della gravidanza a febbraio, infatti, Meghan e Harry hanno fatto sapere di essere in attesa di una bambina. Molti fan della coppia su Twitter sono pronti a scommettere che la piccola avrà un nome che rimanderà subito alla famiglia reale. Alcuni, per esempio, sono convinti che la bimba si chiamerà Lilibet, il soprannome con cui veniva chiamata la Sovrana dai suoi genitori e suo marito.

All'origine del nomignolo ci sarebbe una giovane Elisabetta non in grado di pronunciare il proprio nome. E così "Lilibet" rimase nel gergo familiare nel corso degli anni. Meghan e Harry potrebbero chiamare così la loro figlia oppure potrebbero ricorrere alla versione più breve del nome, Lily. Le altre opzioni su cui si scommette sono: Diana, Allegra, Maya, Isabella e Abigal.

