Regina Elisabetta, "si è chiusa da sola nella sua Jaguar verde e...": l'ora più buia, indiscrezione pazzesca

23 aprile 2021 a

a

a

Giorni di dolore, di riflessione, per la Regina Elisabetta, dopo la morte del principe Filippo, il consorte e compagno di una vita, e dopo il suo 95esimo compleanno, trascorso senza festeggiamenti. Secondo quanto si apprende, la sovrana si concede spesso pause di riflessione nei giardini di Windsor, spesso in compagnia della figlia Anna, della nuora Sophie o di una delle sue cinque dame di compagnia.

"Torna, di nuovo senza Meghan". Harry, un indizio pesantissimo: la situazione sta precipitando?

Nel giorno del compleanno, Elisabetta ha ricevuto moltissimi omaggi e messaggi, per i quali si è detta "profondamente commossa". Insomma, parole di conforto ricevute nel momento del dolore. Si apprende che a Windosr un team di assistenti sta ancora smistando l’enorme mole di corrispondenza ricevuta a corte e ci vorranno mesi di lavoro. Addirittura, la Regina si sarebbe impegnata a rispondere di suo pugno ai messaggi che più la hanno toccata. E su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio di ringraziamento a tutti coloro che la hanno cercata e le sono stati vicini in questo momento lacerante.

Video su questo argomento Il contrordine del governo sul piano vaccini: rallentate le punture. La telefonata segreta di Meghan Markle, su LiberoTg

Elisabetta, però, non vuole mollare, non vuole chiudersi a riccio. La tempra è nota a tutti. Insomma, vuole reagire. E lo fa anche in modo sorprendente. Infatti è trapelata una circostanza molto curiosa: nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 aprile, infatti la sovrana si sarebbe messa al volante della sua Jaguar verde, da sola. Lo ha fatto per andare al parco di Frogmore House per una passeggiata con i suoi cani, il dorgi Fergus e il corgi Muick, che ha ricevuto recentemente in regalo dal figlio Andrea. Insomma, a 95 anni la Regina sfreccia ancora sulla Jaguar. Da sola e al volante.

"Chi ci ha offerto i veri scandali". Caprarica, dalle sacre stanze indiscrezioni pazzesche sulla Famiglia Reale: dentro le mura...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.