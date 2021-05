Regina Elisabetta, "nuovo colpo di scena con Harry e Meghan": fuga di notizie, come intendono chiamare la secondogenita

04 maggio 2021 a

Mentre il principe Harry ha partecipato da solo all’evento Vax Live, un mega-concerto organizzato negli Stati Uniti a favore dei medici e di tutte le persone che nell’ultimo anno e mezzo sono state impegnate direttamente nella lotta all’epidemia di coronavirus, sua moglie Meghan Markle ha ultimato il suo ultimo lavoro. È infatti pronta a pubblicare un libro per bambini, che sarà disponibile a partire da giugno: si intitola “The Bench” e tratta il rapporto padre-figlio.

Un volume che sarebbe nato da una poesia che Meghan aveva scritto per il marito in occasione della festa del papà, il mese dopo la nascita di Archie. Ma a proposito di figli, gli esperti della famiglia reale così come gli appassionati di gossip fremono nel conoscere il nome della secondogenita di Harry e Meghan: stando alle ultime previsioni dei bookmakers americani, potrebbe chiamarsi Diana. Sarebbe quindi un omaggio alla madre prematuramente scomparsa in un incidente del duca di Sussex, nonché un nuovo colpo di scena per la regina Elisabetta.

Il parto dovrebbe avvenire all’inizio dell’estate e pare che la Markle sia intenzionata a farlo in casa con una squadra di medici e ostetriche a suo supporto. Nel frattempo è pronta a pubblicare il suo nuovo libro, che tra l’altro avrà anche una versione audio. “La mia speranza è che questo volume arrivi al cuore di tutte le famiglie”, ha dichiarato la moglie del principe Harry.

