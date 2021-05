Regina Elisabetta, lo schiaffo a Meghan Markle e Harry: i suoi (gelidi) auguri al piccolo Archie

06 maggio 2021 a

Per i suoi 2 anni il piccolo Archie, il figlio di Harry e Meghan, ha ricevuto degli auguri speciali, quelli della nonna, la Regina Elisabetta. La Sovrana, infatti, ha voluto dedicare al primogenito dei duchi di Sussex un post su Instagram con una vecchia foto della sua nascita. Nello scatto ci sono mamma e papà che tengono in braccio il bimbo appena nato. Ad accompagnare l'immagine questa didascalia: "Auguro ad Archie Mountbatten-Windsor un felice compleanno per i suoi due anni".

Un bel gesto quello della Regina, nonostante gli ultimi screzi con Meghan e Harry. I due, infatti, hanno rilasciato una pesante intervista a Oprah Winfrey qualche settimana fa, dando un'immagine negativa della Corona e arrivando persino ad accusare la Famiglia reale britannica di razzismo. Una brutta pagina che Sua Maestà ha voluto superare facendo gli auguri al piccolo Archie.

La Sovrana, comunque, non è stata l'unica a fare gli auguri di compleanno al primogenito dei duchi di Sussex. Anche William e Kate hanno dedicato un post al piccolo Archie per i suoi 2 anni. I duchi di Cambridge, in particolare, hanno pubblicato una foto risalente al battesimo del bambino, in cui c'è tutta la famiglia al completo, fatta eccezione per la Regina e il marito, il principe Filippo di Edimburgo. Intanto Meghan e Harry sono in attesa della loro secondogenita. Gira voce che la duchessa abbia già partorito o sia in procinto di farlo. Ma per il momento nessuna notizia ufficiale.

