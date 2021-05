Kate Middleton e William, avviato il nuovo progetto: "Quanto ci guadagnano", uno schiaffo alla miseria

14 maggio 2021 a

Kate Middleton e William si lanciano in nuovi progetti. L'ultimo è un canale Youtube, dove la duchessa di Cambridge e il principe figlio di Carlo hanno già caricato tre video. Il primo, secondo quanto riporta il Daily Express, dura solo 25 secondi e mostra una raccolta della loro vita, degli impegni reali e alcuni filmati dietro le quinte. Nel filmato si vedono i reali con i figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

L'iniziativa però non sarebbe esente da un guadagno: con il canale la coppia potrebbe addirittura arrivare a 12.000 sterline al mese. Per la precisione secondo Social Blade la pagina reale potrebbe mettere nella saccoccia di William e Kate ben 11.725 sterline al mese. Viste più al ribasso le cifre da Money.co.uk, dove il ricavo di Kate e William è dato a poco meno di 10.000 sterline al mese. Buone notizie in ogni caso sul numero dei follower. Stando alle stime il canale raccoglierebbe 1 milione di interessati.

"È davvero fantastico vedere il Duca e la Duchessa di Cambridge avventurarsi nel web non solo per aiutare a elevare le loro campagne e i loro progetti, ma anche per dare ai fan la possibilità di vedere più da vicino le loro vite man mano che la popolarità cresce. Con i troll dei social media e i media tradizionali che producono un flusso costante di titoli e storie sui reali, avere le proprie piattaforme di social media li aiuterà a riprendere il controllo del loro racconto e di ciò che il pubblico vede", ha spiegato l’esperto di finanza personale di Money.co.uk, Salman Haqqi. Per l'esperto "la coppia utilizzerà la propria piattaforma per attirare l’attenzione sui propri progetti e per campagne social, progetti in corso e organizzazioni di beneficenza". Insomma, si preannuncia già un grande successo.

