Principe Carlo, la domanda sui "traumi infantili" denunciati da Harry? Clamoroso, il raptus: famiglia sempre più a pezzi

Per la prima volta il Principe Carlo ha dovuto rispondere a una domanda inaspettata sui "traumi infantili" denunciati dal Principe Harry. Messo alle strette in una intervista della Bbc, Carlo ha risposto in maniera inusuale alle accuse del figlio che in un podcast americano sulla salute mentale aveva criticato la genitorialità dell'erede al trono britannico, parlando di un rapporto difficile che gli ha lasciato "dolore e sofferenza". Il Principe di Galles incalzato dalla giornalista ha continuato a camminare, rifiutandosi di rispondere, riporta il Messaggero.

Buckingham Palace ha definito il podcast di Harry "inutile". Durante la trasmissione il Duca ha parlato di "dolore e sofferenza genetica" che gli abrebbe inflitto il padre, che ha però giustificato facendo riferimento al modo in cui lui steso è "stato trattato" durante la sua infanzia. Harry, che aspetta una figlia con Meghan, ha suggerito che Charles avesse "sofferto" a causa della sua educazione da parte della Regina e del principe Filippo, riferendosi ad un "dolore genetico". Harry si sarebbe dunque trasferito in California proprio per "rompere il ciclo" di "dolore".

Durante l'intervista, Harry ha detto: "Non penso che dovremmo puntare il dito o incolpare qualcuno, ma certamente quando si tratta di genitorialità, se ho sperimentato una qualche forma di dolore o sofferenza a causa del dolore o della sofferenza che forse mio padre oi miei genitori avevano sofferto, mi assicurerò di interrompere quel ciclo". E ancora: "All'improvviso ho iniziato a mettere insieme tutto e ho detto ok", "Come posso cambiarlo per i miei figli? Ed eccomi qui, ho trasferito tutta la mia famiglia negli Stati Uniti, non era quello il piano, ma a volte devi prendere decisioni e mettere la tua famiglia al primo posto e mettere al primo posto la tua salute mentale".

