Meghan Markle e Harry, l'ultima umiliazione al museo: la scelta con cui il Regno Unito li cancella

15 maggio 2021 a

a

a

Meghan e Harry lontano dalla Famiglia Reale in tutti i sensi. I duchi di Sussex sono ormai un lontano ricordo per Buckingham Palace, e non parliamo solo della coppia in carne e ossa, ma anche di quella fatta di cera. Il famosissimo museo delle cere Madame Tussauds di Londra ha deciso di trovare una nuova collocazione alle statue dei due ex reali.

La domanda sui "traumi infantili" denunciati dal principe Harry? Clamoroso, il raptus del principe Carlo: famiglia sempre più a pezzi

Subito dopo la Megxit, le due statue sono state “allontanate” dalla Regina Elisabetta e da tutta la Royal Family e sono state riposte in cantina. Adesso saranno riprese e posizionate sul set "Awards Party". Il museo ha dichiarato che la decisione di trasferire la coppia riflette il loro “nuovo ruolo progressista all'interno dell'istituzione reale”. Quando il museo riaprirà a tutti il prossimo 17 maggio, quindi, Meghan e Harry non saranno più vicini alla Royal Family. Accanto a loro ci saranno i principali protagonisti del mondo hollywoodiano, come Dame Helen Mirren, Brad Pitt, Nicole Kidman, Benedict Cumberbatch, Kim Kardashian e Kanye West.

Video su questo argomento Harry contro la famiglia reale, finalmente il principe racconta la sua verità

Ai duchi – come riporta La Stampa - è stato cambiato anche l’abbigliamento. Non indosseranno più gli abiti del giorno del loro fidanzamento. A Harry è stato lasciato l’abito blu anche se con una cravatta diversa, mentre Meghan è stata spogliata del vestitino verde smeraldo a favore del tubino azzurro indossato proprio il giorno in cui è tornata in Inghilterra dopo l'annuncio del divorzio dalla Royal Family.

"Quanto ci guadagnano". William e Kate, pazzesco schiaffo economico a Meghan e Harry

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.