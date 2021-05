Lady Diana, matrimonio a tre e corna del principe Carlo con la babysitter? 26 anni dopo, una terrificante verità sull'intervista-scandalo

17 maggio 2021 a

Un nuovo scandalo rischia di travolgere la Corona inglese e sconvolgere la Gran Bretagna, A 26 anni dalla devastante intervista di Lady Diana alla Bbc che di fatto obbligò la Regina Elisabetta a imporre il divorzio al figlio Carlo, la stessa Bbc ha dovuto rinviare un programma che puntava proprio a svelare i dettagli di quella intervista, condotta dal giornalista Martin Bashir. Come sottolinea il Corriere della Sera, la motivazione data dalla tv pubblica inglese, una delle emittenti più rispettate e prestigiose del mondo, è un po' criptica: si parla di "significativi problemi legati alla possibilità di danneggiare qualcuno". La realtà, però, è un po' più semplice: a giorni la commissione pubblica d'inchiesta potrebbe emettere un verdetto negativo su quella intervista, portando alla luce una serie di bugie e pressioni illecite per convincere la Principessa Triste a vuotare il sacco, inondando di fango Buckingham Palace.

In quella intervista, ancora più deflagrante di quella concessa dal figlio Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey a inizio 2021, Lady D parlava di un "matrimonio a tre" con Carlo e Camilla Parker Bowles, "dunque era un po' affollato". E ancora, le confessioni di Diana su depressione, bulimia e autolesionismo, una versione della vita a Corte ancora più drammatica di quella fornita da Meghan. La Regina "in privato aveva definito l'intervista una cosa spaventosa", ricorda il Corsera, e costrinse Carlo e Diana, separati da 3 anni, a divorziare definitivamente un anno dopo.

Ma in queste settimane è emerso come Bashir, per convincere Diana a parlare, l'avesse "bombardata" parlandole di corvi nel suo staff, pronti a rivelare ai tabloid e ai servizi segreti ogni suo segreto. O ancora: complotti delle sue guardie del corpo e altri tradimenti di Carlo, stavolta addirittura con la babysitter di William e Harry. Quindi l'accusa estrema: Bashir avrebbe falsificato documenti bancari con l'aiuto dei grafici della Bbc per convincere il fratello di Diana a premere per farle fare l'intervista. Fango su fango.

