Harry e Meghan Markle, rivolta a Buckingham Palace: "Come uno zoo? Privateli di tutto", pressione sulla Regina

"Il suo intervento è stato inutile": così Buckingham Palace avrebbe bollato le recenti dichiarazioni di Harry al podcast “Armchair Expert” di Dax Shepard. Tra le esternazioni più pesanti del duca di Sussex c'è questa: "La mia vita reale è un mix tra il Truman Show e vivere in uno zoo". La Corona, che in apparenza preferisce mantenere il silenzio, non avrebbe affatto apprezzato le parole di Harry. Qualche giorno fa il principe Carlo, come riportato dal Giornale, non solo non ha risposto alla domanda di una giornalista sul figlio, ma non si è neanche fermato, preferendo tirare dritto con un'espressione glaciale stampata in viso.

Intanto si respirerebbe aria di grande imbarazzo a Buckingham Palace. I consiglieri reali, in particolare, non si aspettavano nuovi sfoghi da parte del marito di Meghan Markle. Soprattutto dopo la recente scomparsa del nonno, il principe Filippo di Edimburgo, venuto a mancare lo scorso aprile a 99 anni. Ci si aspettava un minimo di tregua almeno dopo i funerali. E invece non è stato così. Ecco perché alcuni consiglieri vorrebbero suggerire al principe Carlo e alla Regina Elisabetta di privare Harry e Meghan dei titoli nobiliari.

A colpire sono state soprattutto le frasi di Harry contro i metodi educativi della nonna e di conseguenza del padre: "Me ne sono andato in America per rompere un ciclo genetico di dolore e sofferenza. Non voglio fare ai miei figli ciò che i miei genitori hanno fatto a me". Una fonte di Palazzo addirittura avrebbe detto: “Trascinare suo nonno in questa polemica è stato scioccante e oltraggioso” e ha concluso: “Se disprezzi a questo punto l’istituzione che rappresenti, non dovresti avere i titoli”.

