Meghan Markle e il suicidio, "cosa gliel'ha impedito". Harry, nuova terrificante accusa alla Royal family

"Meghan non si è suicidata solo per un motivo". Non solo droga e alcool per dimenticare la morte della madre, Lady Diana. Il Principe Harry, nell'intervista concessa a Oprah Winfrey per il nuovo show The me you can't see, ha parlato anche del dramma della moglie Meghan Markle, letteralmente "stritolata" dalla vita di corte a Buckingham Palace e dai veleni interni alla Royal Family, da cui i Duchi di Sussex sono letteralmente fuggiti lo scorso anno, volando in California tra mille polemiche.

"La cosa che ha impedito a Meghan di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre - ha confessato Harry, in una intervista dall'altissimo impatto emotivo -. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei. Il nostro baby". Il riferimento è al piccolo Archie, che tra le prime parole pronunciate ha detto proprio "Diana".

"La cosa che mi ha spaventato di più - ha proseguito il secondogenito di Carlo e Diana, fratello dell'erede al trono William - è stata capire che mentre pensava a quelle brutte cose era lucida. Non era pazza. Non si stava rifugiando, in droghe o alcol. Era assolutamente sobria. Eppure nella quiete della notte si svegliava". Da qui la decisione del principe e dell'ex attrice di Suits di scappare a gambe levate e rifarsi una vita "borghese" a Montecito, vicino a Santa Barbara, lontani anni luce dalle pressioni della Monarchia ma non dai clamori e dai pettegolezzi.



"Ricordo la sera in cui le sue lacrime mi hanno svegliato nel cuore della notte - conclude Harry -. Vederla piangere con la testa immersa nel cuscino era straziante. Ci siamo stretti in un forte abbraccio".

