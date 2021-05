Harry, Meghan Markle e la minaccia di suicidio: "Terrorizzato, non riesce a sbarazzarsi dell'idea"

25 maggio 2021 a

a

a

“Non riesce a sbarazzarsi della minaccia di Meghan di suicidarsi”. È quanto affermato da Angela Levin, biografa ufficiale della casa reale, sul principe Harry, che sarebbe “costantemente” preoccupato di perdere Meghan Markle come è accaduto con sua madre Diana. L’autrice ha giudicato “terribile” la condizione del duca di Sussex, se davvero crede che sua moglie possa fare la fine della principessa. Questo non fa altro che confermare che la vita reale è “troppo impegnativa per lui”: da qui il consiglio di allontanarsi anche dalla scena pubblica.

Meghan Markle in spiaggia col figlio Archie, ma il pancione non si vede: la foto (clamorosa) scatena il sospetto. Forse... | Guarda

I commenti di Angela Levin sono arrivati dopo il documentario esplosivo di Apple TV in cui il principe Harry ha parlato della sua salute mentale e dei pensieri suicidi di Meghan. “Che orrore se Harry pensa costantemente che perderà Meghan come è successo con Diana e continua a dare la colpa di tutto al razzismo. Inoltre non riesce a sbarazzarsi della minaccia di Meghan di suicidarsi”, ha twittato la biografa ufficiale della casa reale, che nel 2018 ha scritto il libro “Harry: conversazioni con il principe”.

"La Regina è sconvolta". Principe Harry, fuga di notizie da Windsor: l'ira della sovrana, una bruttissima fine per il nipote ribelle

Nel documentato sopracitato, il duca di Sussex ha svelato di essere stato vittima di alcuni attacchi di panico e di essersi lasciato andare all’uso di droghe per attenuare il senso di colpa di non essere riuscito a salvare sua madre Diana. Tra l’altro sulla principessa ha tirato fuori di nuovo l’accenno al razzismo: “È stata inseguita a morte mentre aveva una relazione con qualcuno che non era bianco”.

"Grave malattia mentale". Conferme-choc sul principe Harry, "da cinque anni in terapia": come è ridotto e come prova a salvarsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.