Pfizer, è morto William Shakespeare, il primo uomo vaccinato: a 81 anni, cosa lo ha stroncato

25 maggio 2021 a

a

a

Lo scorso 8 dicembre William Shakespeare è passato alla storia come il primo uomo a venire vaccinato con il siero Pfizer. Un momento storico nella lotta al Coronavirus, visto che pochi istanti prima di lui, sempre all'University Hospital di Coventry, era toccato alla 91enne Margaret Keenan. Poco più di 6 mesi dopo, l'omonimo del più famoso drammaturgo della storia è morto, a 81 anni.

AstraZeneca e vaccini, il caso limite: "Nelle Marche siamo già alla seconda dose". Bruttissima notizia: via libera al virus?

Come riporta il tabloid britannico Mirror, l'anziano era malato a tempo, di una patologia non legata al Covid. Proprio per questo, in quanto persona fragile e a rischio, era stato scelto come primo uomo da vaccinare dalle autorità sanitarie britanniche. La foto di Shakespeare in pigiama e vestaglia, impassibile e impeccabile mentre gli infermieri gli inoculavano il siero, da vero pioniere europeo in prima linea nella guerra alla pandemia, fece il giro del mondo.

Attilio Fontana: "Si dovrà tornare a casa per l'iniezione". Lombadia, niente vaccino in vacanza

L'ex dipendente della Rolls Royce, aggiunge il Mirror, è morto giovedì scorso dopo un periodo di malattia trascorso proprio nello stesso ospedale dove gli fu somministrato il vaccino. "Meraviglioso", fu il suo laconico commento subito dopo il siero. Lascia la moglie Joy e due figli, e soprattutto la sua eredità sarà un messaggio di speranza per tutta l'umanità quando ancora i risultati della campagna vaccinale erano incerti e la Gran Bretagna e tutto il mondo vedevano lontanissima la luce in fondo al tunnel del virus.

Video su questo argomento "Al turista dobbiamo dare servizi, la questione è banale": vaccino, la sfida di Luca Zaia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.