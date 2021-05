Kate Middleton l'erede di Filippo, "la Regina persa senza di lei": il gesto dopo il funerale che ha cambiato lo status della Duchessa

26 maggio 2021 a

a

a

Sarebbe lei la vera erede del principe Filippo, il consorte della Regina Elisabetta venuto a mancare lo scorso aprile a 99 anni. Kate Middleton, moglie del principe William e duchessa di Cambridge, avrebbe la stoffa per fare da paciere all'interno della monarchia. Una funzione svolta spesso in passato proprio dal defunto duca di Edimburgo. Lo prova il recente impegno di Kate nel far riavvicinare i due fratelli in guerra, William e Harry.

“Ero qui quando ho saputo della morte di mia madre”: principe William, quello che non aveva mai detto su Lady D

I figli di Carlo e Diana non sarebbero in ottimi rapporti al momento. Il loro legame ha iniziato a indebolirsi dopo la Megxit. Dunque dopo l'uscita di scena di Harry e Meghan, che hanno preferito lasciare il Regno Unito e la Royal Family per trasferirsi negli Stati Uniti, dove vivono tuttora. A complicare le cose è stata anche l'intervista che i duchi di Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey, puntando il dito contro la monarchia e lanciando accuse di razzismo.

"Dove hanno festeggiato l'anniversario". Kate e William, fuga da palazzo e strappo al cerimoniale

La Middleton, però, sarebbe stata capace di fare da mediatrice, aiutando i due fratelli a dialogare durante il funerale del principe Filippo. A tessere le lodi della moglie di William è stato il conduttore dello show 60 Minutes Australia, che l'ha definita "la più grande risorsa", mentre Katie Nicholl - esperta reale - ha aggiunto: “Kate è il collante della monarchia. Come Filippo, che è sempre stato colui che aiutava a risolvere i problemi interni". Pare, inoltre, che la Regina ormai si senta persa senza di lei.

Meghan Markle, la foto più imbarazzante. Guardate cos'ha in mano: "È la prova, ha mentito"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.