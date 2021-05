Angela Merkel, la cancelliera spiata dagli Usa con l'aiuto degli 007 danesi: "Scandalo politico"

31 maggio 2021 a

a

a

La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata spiata dagli Stati Uniti con l'aiuto della Danimarca. Lo rivela un'inchiesta cui hanno lavorato giornalisti danesi, svedesi e norvegesi, ma anche professionisti di Le Monde, del giornale tedesco Süddeutsche Zeitung e le emittenti pubbliche tedesche NDR e WDR. Stando a tali scoperte, la potente agenzia di intelligence americana Nsa si sarebbe fatta aiutare dall'Agenzia di Intelligence della Difesa danese (Fe) per spiare leader, politici e funzionari di alto livello in Germania, Svezia, Norvegia e Francia.

Joe Biden, le sue mani sull'Italia: quell'anomala rivoluzione in ambasciata, cosa rischiamo

La cancelliera tedesca, l'allora ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier e l'allora leader dell'opposizione tedesca Peer Steinbrück sono tra i principali politici spiati dalla Nsa attraverso la cooperazione danese-americana. I giornalisti che hanno lavorato all'inchiesta sono riusciti ad avere accesso ai rapporti che descrivono in dettaglio il sostegno dato all'agenzia statunitense dal servizio di intelligence danese.

Video su questo argomento Trova le differenze: l'Italia investe in migranti, la Germania in figli

"Politicamente, lo considero uno scandalo", ha detto una delle vittime di spionaggio, l'allora leader dell'opposizione tedesca Peer Steinbrück. Secondo lei, infatti, il fatto che le autorità danesi abbiano spiato i loro partner dimostra "che stanno piuttosto facendo le cose per conto loro". Il governo danese, dal canto suo, sarebbe venuto a conoscenza del coinvolgimento dei servizi segreti del loro Paese nello scandalo Nsa nel 2015, dopo aver raccolto informazioni tra il 2012 e il 2014 nel rapporto segreto Dunhammer in seguito alle rivelazioni dell'ex dipendente della Nsa e whistleblower Edward Snowden. Ecco perché in un secondo momento il governo danese avrebbe costretto l'intera leadership della Fe a dimettersi nel 2020.

Angeka Merkel salta il vertice Ue sui vaccini. Con chi ha parlato? Vergogna tedesca: Pfizer e AstraZeneca, ora è tutto chiaro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.