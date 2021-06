Meghan Markle disperata, il richiamo al marito Harry: "Adesso basta", perché non deve più toccare la Regina

05 giugno 2021 a

"Basta fare guerra alla Regina": Meghan Markle avrebbe chiesto al marito Harry di finirla con gli attacchi perché avrebbe paura di perdere il titolo di duchessa di Sussex, l'ultimo che le è rimasto. Stando al Mirror, infatti, la Markle avrebbe disperatamente bisogno del prestigio dato dal rango aristocratico per continuare la sua carriera tra Hollywood e l’attivismo per i diritti umani. Ecco perché sarebbe preoccupata per le recenti dichiarazioni di suo marito.

Una fonte, molto vicina alla duchessa, ha rivelato: “Meghan ha detto a Harry di abbassare i toni con la royal family. Teme che le porteranno via i titoli reali. Cosa che, in termini di pubbliche relazioni, sarebbe un disastro”. E ancora: “Al momento è sommersa dalle offerte di lavoro e ciò, in parte, deriva dal fatto di essere una duchessa”. Ovviamente qui non si parla del problema dei guadagni. Ad essere in gioco è l'identità dei duchi.

"Rinunciare al titolo di duca sarebbe la soluzione migliore - ha detto la biografa Lady Colin Campbell, che ha anche aperto una petizione online per chiedere ai Sussex di rinunciare ai titoli -. Un modo decoroso per mettere fine a una situazione a dir poco spiacevole, una scelta a protezione sua e della royal family. Porrebbe gli interessi nazionali al di sopra dei suoi obiettivi personali”. E infine: "Se lasciasse il titolo sarebbe libero di fare ciò che vuole senza danneggiare la Corona".

