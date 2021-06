Principe Carlo, la vendetta "in tre mosse" contro Meghan e Harry: così li vuole cancellare dalla storia del Paese

07 giugno 2021 a

a

a

Mentre il principe Harry e Meghan Markle si godono la loro secondogenita, Lilibeth Diana, da Buckingham Palace filtrano voci pesanti sul principe Carlo. I rapporti tra i duchi di Sussex e l'erede al trono sono ormai deteriorati da tempo: non solo non si riesce a trovare un punto di incontro, ma pare che ormai nessuna delle parti in causa sia disposta a trovarlo. Secondo le fonti interne citate dal tabloid National Enquirer, il principe Carlo starebbe già preparando la sua vendetta, da servire fredda una volta che salirà sul trono.

"Razzisti che istigano al suicidio?". La figlia neonata e la farsa, cannonata di Selvaggia Lucarelli a Meghan Markle

Non a caso il giornale statunitense titola "l'amara vendetta", che si articolerebbe in tre punti: in primis, il principe Carlo priverebbe di qualsiasi titolo nobiliare il figlio, la nuora e i due nipotini; poi ovviamente li escluderebbe dalle sue volontà e quindi dall'eredità reale; infine ordinerebbe al personale di Buckingham Palace di non menzionare mai più il nome di Meghan Markle, che sarebbe considerata la vera artefice della spaccatura che ha colpito la famiglia reale.

È arrivata Lilibeth Diana: nel nome l'omaggio di Harry alla nonna paterna e alla madre scomparsa. Segnali di disgelo?

A rendere ancora più vendicativo il principe Carlo sono state le recenti dichiarazioni del figlio Harry, che si è confidato nuovamente con Oprah Winfrey definendo la vita di corte "un Truman show, uno zoo". Inoltre ha rivelato di aver fatto uso di alcol e droghe dopo la morte della madre Diana, non ricevendo aiuti dai parenti e nemmeno dal padre.

Retrocessi sul sito della Royal Family: Harry e Meghan superati perfino dalla moglie di Edoardo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.