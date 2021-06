Meghan Markle e Harry, guaio diplomatico in vista: "Lilibet Diana non è inglese"

08 giugno 2021 a

E' nata da pochi giorni ma già si parla moltissimo di lei: la secondogenita di Harry e Meghan, Lilibet Diana, ha attirato subito l'attenzione per via dei due nomi che porta, uno dedicato alla Regina Elisabetta e l'altro invece alla mamma scomparsa del duca di Sussex, Lady D. La prima polemica riguarda il titolo nobiliare, che la piccola - proprio come il fratello Archie - non avrà. Almeno per il momento. Stando alla legge voluta da Giorgio V nel 1917, infatti, solo ai nipoti del sovrano spetta automaticamente il titolo di principi, non ai bisnipoti, fatta eccezione per il primogenito e per il primo nipote del principe Carlo. La Sovrana, in realtà, potrebbe aggirare la norma con la cosiddetta lettera patente, come ha già fatto con gli altri due figli di William e Kate, Charlotte e Louis. Ma è molto improbabile che lo faccia in questo caso.

Altro dubbio riguarda la cittadinanza della piccola Lilibet. E' stato il Daily Mail a lanciare quest'incognita: quale cittadinanza avrà la bambina, quella britannica o quella americana? Secondo il tabloid potrebbe averle entrambe, proprio come il fratello maggiore. Harry, infatti, è nato in Inghilterra mentre la Markle in California. I loro figli quindi hanno diritto alla doppia cittadinanza.

Lilibet Diana è ottava in linea di successione al trono britannico, quindi è quasi del tutto impossibile che arrivi a regnare in Gran Bretagna. Mentre, a detta del Daily Mail, non è così improbabile che un giorno diventi presidente degli Stati Uniti. In quel caso sarebbe interessante capire come sarebbero i rapporti diplomatici tra Regno Unito e Usa. Si tratta comunque di un'ipotesi molto remota. La piccola, inoltre, detiene il primato di prima royal baby nata al di fuori del Regno Unito.

