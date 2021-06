Le zecche che trasmettono la malattia di Lyme: ecco quali sono i sintomi (di un male terribile)

09 giugno 2021 a

Tremila zecche dalle zampe nere sono state trovate e raccolte nella baia di San Francisco in California. La quantità così elevata di aracnidi succhiatori di sangue ha sorpreso biologi ed esperti, che non capiscono quali animali possano diffonderli in giro. Resta un mistero, infatti, il modo in cui queste zecche sopravvivono, si nutrono e si riproducono nelle aree costiere. I ricercatori della Colorado State University di Fort Collins hanno studiato questi piccoli animali per ben quattro anni.

Il problema, però, è che molte di queste zecche sono anche portatrici delle malattia di Lyme, un'infezione potenzialmente debilitante, come spiega il Los Angeles Times. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie stimano che circa 476.000 persone contraggono la malattia ogni anno. La maggior parte dei casi si verifica negli stati del nord-est, del Medio Atlantico e dell'Upper Midwest. I primi sintomi includono febbre, brividi, affaticamento, dolori muscolari e linfonodi ingrossati.

Se non diagnosticata e trattata, inoltre, la malattia di Lyme può causare artrite, gonfiore delle articolazioni, paralisi facciale, irregolarità cardiache, infiammazione cerebrale e dolore ai nervi. Generalmente la cura prevede un ciclo di antibiotici. Per di più, stando a uno studio precedente - risalente allo scorso gennaio - è probabile che la zecca dalle zampe nere amplierà il suo raggio d'azione man mano che la popolazione crescerà e per via dei cambiamenti climatici.

