Australia invasa da "decine di milioni di topi infuriati". Malattia devastante: come hanno ridotto quest'uomo con un morso

L'Australia è ormai letteralmente invasa dai topi. Ad attrarre ed ingolosire i roditori sarebbero stati i recenti e abbondanti raccolti, favoriti da forti piogge e da periodi di caldo secco. Quello che all'inizio poteva sembrare un problema passeggero adesso sta diventando un vero e proprio dramma, visto che ad infestare il Paese sarebbero "decine di milioni" di topi infuriati. Come scrive il Sun, gli animaletti starebbero occupando una porzione di territorio nazionale lunga ben 100 chilometri, da Brisbane fino a Melbourne.

I topi, però, non starebbero solo rovinando i raccolti in campagna, ma starebbero invadendo anche città, scuole e ospedali, con sempre più cittadini "morsi nei loro letti". Ad aggravare la situazione è la proliferazione di casi di leptospirosi, un'infezione batterica trasmessa dai topi. Una testimonianza è stata fornita al Sun da un 70enne australiano, Trevor Hardie, proprietario di un albergo, colpito a fine aprile dall'infezione. L'uomo ha spiegato che dopo aver avvertito i primi sintomi della malattia, aveva inizialmente pensato di avere l'influenza e poi di avere contratto il Covid. Infine è stato portato all'ospedale di Wollongong, nello Stato orientale del Nuovo Galles del Sud, e lì ha scoperto di avere la leptospirosi.

Il 70enne sarebbe stato ricoverato, tra la vita e la morte, per ben cinque notti: "Non riuscivo a camminare, ho sudato tutta la notte, i miei reni e il mio fegato erano intasati. Non sono mai stato tanto malato in tutta la mia vita, non lo augurerei a nessuno", ha raccontato al tabloid. Nonostante la sua guarigione, il signor Hardie adesso si trova a fare i conti con gli strascichi della malattia, ovvero cardiopatia, insufficienza epatica e insufficienza renale acuta. Poi l'appello ai suoi connazionali: "Bisogna fare attenzione, fanno pipì ovunque e tu, in qualche modo, la tocchi. Mi ha buttato giù per settimane".

