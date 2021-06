Principe Harry malato di mente, bomba dell'ex fidanzata Cressida: "Ossessionato, ma non esistevano", sudori e psicosi

08 giugno 2021 a

I problemi di salute mentale del principe Harry, soprattutto in relazione ai giornalisti e ai fotografi, sono ormai ben noti. Ne ha parlato lui stesso nella serie The Me You Can’t See, all’interno della quale si è confidato ancora una volta con Oprah Winfrey, gettando altre ombre sulla famiglia reale e in particolare sul padre Carlo, che non avrebbe compreso appieno il suo disagio. A segnare il duca di Sussex è stato ovviamente l’evento tragico della morte della madre Diana, vittima di un incidente d’auto mentre era inseguita dai fotografi.

In particolare Harry ha confessato a Oprah che tra i 28 e i 32 anni per lui uscire di casa era un vero incubo: “Sudavo, avevo attacchi di ansia e di panico. Ogni volta che salivo in macchina, e ogni volta che vedevo una telecamera, andavo fuori di testa”. Una ricostruzione che è stata confermata da Cressida Bonas, l’ex fidanzata del principe prima che questo iniziasse a frequentare Meghan Markle. Harry è stato legato all’attrice e modella per due anni, nel pieno di quello che oggi ricorda come un periodo da incubo.

Secondo i ben informati la fine della loro relazione è legata soprattutto alla psicosi di Harry e all’intrusione continua dei media, che il principe non riusciva proprio a sopportare. Cressida Bonas avrebbe confermato ai suoi amici che Harry “era ossessionato dai paparazzi. Inveiva contro i fotografi in agguato anche quando era evidente che non ce ne fosse nessuno”.

