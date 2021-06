Meghan Markle, diabolica malignità? Indiscrezioni: il suo zampino dietro lo scontro brutale tra le nipoti della Regina Elisabetta

09 giugno 2021 a

Meghan Markle fa litigare tutti. Dopo aver convinto il marito, il principe Harry, ad abbandonare la Corona e a traferirsi negli Stati Uniti, l'ex attrice americana, che lo scorso 6 giugno è diventata mamma della sua seconda figlia, Lilibet Diana, fa litigare anche le nipoti della Regina Elisabetta, Beatrice ed Eugenie di York. Secondo quanto riporta la rivista OK! Magazine, infatti, la principessa Eugenie si sarebbe scontrata con la sorella Beatrice per l’affronto fatto a Harry e Meghan. Sembra che Eugenie si sia infuriata con sua sorella quando essa ha annunciato la sua gravidanza lo stesso giorno del terzo anniversario di matrimonio dei Duchi di Sussex. Non è un dettaglio da trascurare questo. Infatti, alcuni esperti avevano già fatto notare l’affronto che Beatrice di York avrebbe fatto alla coppia. Era una questione di opportunità, avrebbe potuto dare l'annuncio il giorno dopo.

Tant'è. Annunciando la sua gravidanza, la principessa ha così voluto catalizzare su di sè l’attenzione di tutti, distogliendola di conseguenza da Harry e Meghan, che stavano festeggiando il loro anniversario. Sembra che Eugenie sia l’unica a essersi scontrata con Beatrice, ma anche suo marito Jack Brooksbank. Una fonte ha rivelato alla rivista Heat che la prima è ancora estremamente vicina alla Markle, così come Jack. La coppia ritiene che sia stato davvero ingiusto rubare i titoli di giornale proprio il giorno dell’anniversario di Harry e Meghan.

Insomma, sembra proprio che Eugenie di York non abbia approvato la decisione presa dalla sorella. Non si tratta di una lite banale. Questo scontro rende bene l'idea del livello di tensione che c'è all'interno di Buckingham Palace. Era o no fuori luogo annunciare la gravidanza proprio il giorno dell'anniversario di Harry e Meghan? E la Regina Elisabetta da che parte sta in questa ennesima diatriba interna? Come al solito la Markle è capace, volente o nolente, di dividere la famiglia reale.

