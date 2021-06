Meghan Markle non fa vedere la figlia a Kate Middleton, l'ultimo sfregio: a cosa si è ridotta la moglie di Harry

11 giugno 2021 a

"Neanche su FaceTime": Kate Middleton, moglie del principe William, rompe il silenzio su Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan, e ammette di non averla ancora vista, nemmeno in videochiamata. Durante una visita in una scuola in Cornovaglia con la First Lady statunitense Jill Biden, la duchessa di Cambridge ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto della bimba dicendo di non vedere l'ora di incontrarla.

Kate, come riporta Ok!Magazine, avrebbe augurato il meglio alla piccola Lilibet. Tuttavia, il fatto che non ci sia stata nemmeno una videochiamata tra i duchi di Sussex e la Famiglia reale dopo la nascita della bambina prova quanto siano logorati i rapporti tra gli ex reali e il resto della Corona. L'invito a pranzo che la Regina Elisabetta ha rivolto al nipote Harry, atteso a Buckingham Palace nei prossimi giorni, dovrebbe servire proprio ad appianare le divergenze, secondo quanto riportano i tabloid inglesi.

Negli ultimi giorni, inoltre, si è parlato molto di alcune presunte chiamate segrete tra Meghan Markle e Kate Middleton. Pare che la Duchessa di Sussex abbia deciso di provare a tendere una mano. Ora, però, nella Royal Family si spera che Meghan e Harry smettano una volta per tutte di rilasciare interviste compromettenti con accuse forti contro la monarchia. Come per esempio quella di razzismo, lanciata durante l'intervista scandalo con Oprah Winfrey.

