Principe Carlo in imbarazzo, con chi hanno pizzicato Camilla Parker Bowles a Royal Ascot: tradimenti a Corte, roba che scotta

Grande imbarazzo per il principe Carlo al Royal Ascot, il concorso ippico più famoso e mondano dell'Inghilterra. Si tratta di un evento a cui partecipano sempre anche i reali di Buckingham Palace per via della loro grande passione per i cavalli. Una passione che in realtà accomuna tutti gli inglesi. A mettere in difficoltà il primogenito della Regina Elisabetta è stata la moglie Camilla Parker-Bowles.

Alla rinomata corsa di cavalli la duchessa di Coronovaglia è stata avvistata con i due mariti. Accompagnata al Royal Ascot 2021 dal Principe di Galles, infatti, Camilla è stata pizzicata anche con l'ex, Andrew Parker-Bowles, direttore dei Royal Army Veterinary Corps dal 1973 al 1995. Prima delle nozze, Andrew tradì Camilla con la sorella di Carlo, Anna.. E così poi per vendetta Camilla ebbe una relazione clandestina con Carlo che andò avanti per diversi anni., fino al matrimonio nel 2005.

L'ironia della sorte, però, è che oggi Camilla e Anna sono cognate. Quest'anno si è parlato molto di questo evento anche per via dell'assenza della Regina Elisabetta, che non ha aperto le danze come da tradizione. Pare infatti, stando a voci di Palazzo, che abbia dovuto riprendersi dalle fatiche del G7, il vertice in Cornovaglia coi leader mondiali.

