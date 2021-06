Francia, vince la destra ma Marine Le Pen non sfonda. Emmanuel Macron ko

20 giugno 2021 a

Debacle di Emmanuel Macron alle regionali francesi. Il partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National, è in forte crescita ma non sfonda mentre la destra dei Républicains è complessivamente in testa nel Paese secondo i primi exit poll. Il Rassemblement National, al contrario di quanto sostenevano tutti i sondaggi, non è in testa nella maxi regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove il transfuga dei Républicains, Thierry Mariani, è secondo dietro al presidente della regione uscente, Renaud Muselier (Républicains), che ha avuto il sostegno del partito della maggioranza di governo, La République en Marche.

A livello nazionale, secondo gli exit poll, la destra e il blocco di sinistra sono testa a testa, il partito di Marine Le Pen non andrebbe oltre il 19 per cento. "I nostri elettori non sono andati a votare, chiedo una riscossa" per il secondo turno, ha dichiarato Marine Le Pen, Le Pen ha invitato i propri elettori a "non lasciarsi influenzare dai risultati del primo turno e a mobilitarsi per agguantare la vittoria di cui la Francia ha bisogno".

"Questi risultati di stasera sono il riconoscimento del nostro lavoro". Così Christian Jacob, il presidente di Les Républicains, ha commentato ai microfoni di TF1 i primi risultati alle elezioni regionali e dipartimentali per il proprio partito. Jacob ha, però, rimarcato una "grande responsabilità del governo e del ministro dell'Interno" nell'organizzazione delle elezioni. "Mai c'è stato una tale confusione", ha detto, rallegrandosi del fatto che i Repubblicani siano "di gran lunga il partito che raccoglie più voti".

