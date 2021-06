Meghan Markle e Harry, "lo sfregio" in ricordo di Lady Diana. L'1 luglio, la guerra atomica con William e Carlo in mondovisione

21 giugno 2021 a

a

a

La guerra di Meghan Markle alla Regina Elisabetta e a Carlo prosegue "nel nome di Lady Diana". Non farà piacere alla Famiglia reale leggere le ultime dichiarazioni della moglie di Harry, relative al suo primo libro per bambini, The bench, uscito lo scorso 8 giugno. Il libro è già un bestseller, anche perché pubblicato a ridosso della nascita della piccola Lilibet Diana. Non a caso, ha spiegato l'ex attrice americana a The Weekend Edition di NPR, il volumetto è proprio un omaggio a Lady D. A lei e solo a lei, nessun altro membro della Famiglia reale è infatti stato citato da Meghan.

"Infuriato, gliel'ha sbattuto in faccia". Retroscena velenosissimo sui fratelli Harry e Willam: colpa di Meghan?





Al di là delle illustrazioni molto autobiografiche (compresa quella che sembra ritrarre Harry e il figlio primogenito Archie), Diana è ricordata anche con dettagli molto delicati e intimi, come il Non ti scordar di me, il fiore più amato dalla principessa triste scomparsa il 31 agosto del 1997. "Volevamo assicurarci che fossero inclusi lì. Ci sono molti, molti dettagli speciali e amore che sono andati in questo libro", ha spiegato la Markle, e immaginiamo il salto sulla sedia di Elisabetta e Carlo.

"Urla, insulti, umiliazioni". La pesantissima mail in mano a William: chi accusa Meghan Markle





Ma i veri fuochi d'artificio potrebbero arrivare tra pochi giorni. Il 1 luglio Harry è atteso a Londra perché dovrà inaugurare, insieme al fratello maggiore William, una statua della madre nel giorno in cui Diana avrebbe compiuto il suo 60esimo compleanno. Non sarà però un'occasione di riconciliazione nel dolore e nel ricordo. Harry e William terranno discorsi separati e Meghan non accompagnerà il marito in Inghilterra. Motivo ufficiale: Lilibet Diana, ancora troppo piccola. Motivo ufficioso: il timore di raccogliere gelo dalla Famiglia reale e rabbia e insulti dai sudditi britannici. Lo stesso Carlo ha già fatto sapere che non sarà a Londra quando Harry tornerà a casa. Un bel clima, non c'è che dire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.