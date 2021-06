Meghan Markle e Harry, ora è tutto finito per davvero. La decisione drastica del principe Carlo, Duchi disperati e furiosi

21 giugno 2021 a

Se Harry e Meghan Markle volevano la guerra, l'hanno avuta. Il principe Carlo, padre del Duca di Sussex ribelle, ha fatto sapere che i nipotini Archie e Lilibet Diana non potranno acquisire mai alcun titolo reale. Non saranno, in altre parole, principe e principessa. Una estromissione dalla linea dinastica brutale, ma non inattesa.

L'intervista-bomba a Oprah Winfrey di marzo, spiega il Quotidiano nazionale, è oggi pretesto perfetto ma non la causa scatenante: Carlo avrebbe comunicato a Harry e Meghan la propria decisione prima di ascoltare in tv le accuse e i veleni lanciati sulla Casa Reale. Motivazione? "È da tempo convinto che la famiglia reale debba essere ridotta all'osso per poter continuare a contare sul supporto (anche monetario) dei propri sudditi". Una vera e propria spending review in salsa Windsor, dunque, che ha fatto rotolare le teste coronate di Harry e Meghan. D'altronde, nell'estate 2020, erano stati loro, di propria spontanea iniziativa, a mollare l'Inghilterra e volare in California, nell'estremo tentativo di sottrarsi agli oneri e alle pressioni di una vita da monarchi (potenziali, perché prima di loro sarebbero comunque venuti i ben più integrati e pazienti William e Kate Middleton).

Dunque, chi lavora a tempo pieno per la Corona avrà diritto a sovvenzioni, titoli e pompa magna, per gli altri niente. "La decisione dell'erede al trono avrebbe dato molto fastidio ai Sussex - rivela sempre il Quotidiano nazionale -, che hanno cercato di convincerlo a ripensarci e si sono poi sfogati con Oprah, accusando Carlo di trascuratezza, abbandono e, cosa ancor più grave, di potenziale razzismo nelle loro dichiarazioni d'oltreoceano".



Dunque, l'intervista sarebbe quasi la vendetta finale per la decisione di Carlo, e non il contrario. D'altronde, il principe è coerente, visto che da tempo lotta col fratello Andrea, coinvolto peraltro nello scandalo Epstein, per togliere l'emolumento reale anche alle sue figlie, Beatrice ed Eugenia.

