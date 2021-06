Meghan Markle, "urla, insulti e umiliazioni". L'agghiacciante mail ricevuta da William: chi accusa la Duchessa

20 giugno 2021 a

Ancora un capitolo nella guerra a distanza tra Meghan Markle e la Corona inglese. La Duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, è ormai nemica giurata della Regina Elisabetta, ma soprattutto dell'erede al trono principe Carlo, del fratello di Harry William e della cognata Kate Middleton. Secondo Robert Lacey, autore di un nuovo, piccantissimo libro sui Reali britannici, l'attrice americana sarebbe la causa dell'allontanamento dei due figli di Carlo e Lady Diana e, di fatto, unica responsabile del big bang dei Windsor.

Fin qui, roba abbastanza nota. Ma secondo Lacey, pochi mesi dopo il matrimonio tra Meghan e Harry sarebbe arrivata la prima vera rottura con William, dovuta all'atteggiamento dispotico della Markle nei confronti della servitù. Già in passato, ricorda il Giornale, "alcuni dipendenti avevano accusato di vero e proprio bullismo la giovane americana". Si dice addirittura che tra il personale ci fosse gara a "evitare in ogni modo di servire i Sussex", scrive sempre il Giornale, "tanto che i pochi rimasti erano chiamati scherzosamente 'Il club dei sopravvissuti ai Sussex'".

Sarebbe stato Jason Knauf, segretario particolare delle due coppie, nato in Texas ma crescuto in Nuova Zelanda, a informare William dei comportamenti poco regali di Meghan. In una mail si diceva "molto preoccupato che possa aver bullizzato due dipendenti nel corso dell'ultimo anno". Un problema umano che sarebbe potuto presto trasformarsi in scandalo mondiale. Meghan, scriveva Knauf a William, "governa con la paura e niente è mai abbastanza per lei", tra urla e umiliazioni. Non una bella immagine per colei che ha accusato di razzismo Buckingham Palace.

