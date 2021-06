Regno Unito, record di contagi da febbraio: le cifre e la figuraccia del ministro. Ombre sulla finale di Euro 2020

22 giugno 2021 a

a

a

Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore 11.625 nuovi casi di coronavirus e 27 decessi. Si tratta del più alto numero giornaliero di decessi per Covid-19 dal 5 maggio e del più alto numero di contagi dal 19 febbraio. Prima della diffusione dei dati il segretario britannico alla Sanità, Matt Hancock, aveva definito i dati sul Covid "incoraggianti" nonostante l'aumento dei casi legato alla diffusione della variante Delta, dicendo che il Paese è "sulla buona strada" per rimuovere tutte le restanti restrizioni per il Covid-19 il 19 luglio. Smentito dai dati e dai fatti ha messo in difficoltà anche il premier Johnson.

Adesso a preoccupare il Regno Unito c'è il fattore nuovo della variante Delta. L'ex variante indiana è stata quella che fatot aumentare le infezioni nel Regno Unito. L'accelerazione dei casi prodotta dalla variante Delta si è al momento assestata attorno al 30% a settimana, mentre in Scozia ha toccato il 40%. "La variante Delta ci preoccupa. È molto più contagiosa. E diventerà dominante: è solo una questione di tempo”, ha specificato la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen. La presidente ha però sottolineato che il vaccino protegge e aiuta ad avere decorsi della Covid più lievi e che le generazioni più anziane sono ormai protette.

Nel frattempo dopo le parole del premier italiano, Mario Draghi, sulla questione della fase finale di Euro 2020 è intervenuta anche la cancelliera tedesca Angela Merkel: “La Gran Bretagna è una zona a rischio variante del virus. Tutti quelli che arrivano da lì devono stare 14 giorni in quarantena e le eccezioni sono davvero pochissime. Io spero che la Uefa agisca in modo responsabile, non troverei positivo che ci fossero stadi pieni lì“. Parole che sicuramente faranno discutere ancora a lungo. Anche perché a Draghi aveva replicato già Matt Hancock, responsabile del dicastero della Salute: "La finale si giocherà a Wembley”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.