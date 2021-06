Maneskin, lo sconcertante spot della mozzarella: "Eccoli", come mostrano la band. Stiamo scherzando?

23 giugno 2021 a

Tutti li vogliono: I Maneskin ormai sono gettonatissimi, al punto che c'è chi si inventa la maniera per averli. Un escamotage che ha sollevato parecchia curiosità più che scalpore è quello messo in piedi in Lettonia. Il Paese baltico ha ben pensato di ingaggiare dei sosia di Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David ed Ethan Torchio, tutti componenti della band italiana. I quattro sono stati sostituiti da altrettanti ragazzi per uno spot che pubblicizza mozzarelle. Ma se l'abbigliamento può trarre in inganno, i volti sono visibilmente diversi. A corredo, per essere più credibili, la frase: "Tik labi ka Italija", letteralmente "Buono come in Italia".

D'altronde la Lettonia ha dimostrato di apprezzare il gruppo romano già all'Eurovision Song Contest, competizione musicale che ha consegnato al successo estero i musicisti italiani. Per l'occasione il Paese baltico ha assegnato all'Italia ben otto punti, attestandosi quindi come una delle nazioni utili a favorire la vittoria del brano Zitti e Buoni. Ma i Maneskin piacciono proprio a tutti, tanto da diventare ufficialmente gli artisti italiani più ascoltati al mondo con oltre 22 milioni di ascoltatori su Spotify nell'ultimo mese.

Il quartetto si esibirà per la prima volta nei palazzetti italiani con un tour che comprende 13 date, avendo già venduto oltre 100mila biglietti e collezionato sei sold out. Si partirà il 14 e il 15 dicembre a Roma, per poi fare tappa a Milano, Napoli e Firenze. Insomma, il successo è assicurato. Non a caso tra gli ultimi elogi c'è quello del New York Times,

