Schifezza in aereo, si sfila le mutandine e le asciuga? Orrore e mistero: cosa c'è dietro (davvero) a questo video

28 giugno 2021 a

a

a

Si sfila le mutandine e le lascia asciugare sotto il bocchettone dell'aria condizionata in aereo. La notizia, con tanto di video, ha ormai fatto il giro del web. Un successo senza precedenti quello che mostra la follia ad alta quota di una giovane dall'identità ancora sconosciuta. La notizia però non è nuova. Secondo il Fatto Quotidiano il filmato risalirebbe ad alcuni anni fa, ma sarebbe tornato i auge grazie al tabloid inglese Sun che condiviso su Twitter il video del 2018. La didascalia parlava chiarissimo: "La passeggera che non vorresti mai accanto su un aereo".

Follia in aereo, la ragazza si sfila le mutandine e... disgusto ad alta quota | Video

Eppure quanto accaduto non sarebbe la prima insolita circostanza vissuta da alcuni malcapitati passeggeri. Un'altra disavventura è capitata a Rebecca Naish. La donna stava viaggiando con Virgin Atlantic quando si è imbattuta in un paio di mutande lasciate sul sedile dell'aereo. Da qui la necessità di chiamare al più presto qualche assistente di volo che ha ben pensato di sbarazzarsi delle mutandine "a mani nude".

Aereo Catania-Roma, esplode un motore in volo: la mossa eroica del pilota, come è riuscito ad atterrare

"Ho dovuto aspettare un po' per attirare l'attenzione degli assistenti di volo - ha spiegato la donna il racconto -, che stavano imbarcando persone. Un'assistente di volo è finalmente arrivata, così le ho mostrato e spiegato cosa avevo trovato. Lei poi ha raccolto a mani nude l'intimo, si è scusata e se n'è andata". A chi appartenessero davvero gli slip non è dato sapersi. Per Rebecca potevano appartenere a qualche donna del volo precedente. Un fattaccio che ha sconvolto tutti, ma per cui non si stupisce la donna: "Solo su un volo per Las Vegas puoi trovare certe cose", è stato il suo commento.

"A mani nude". Questa donna? Disgusto in aereo, un caso da voltastomaco: quelle mutandine nere di pizzo che...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.