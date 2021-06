Principe Carlo fuori controllo, "ribolle di rabbia": l'ultimo sfregio a lady Diana davanti agli occhi di Harry e William

30 giugno 2021 a

Il principe Carlo non sarà presente all'inaugurazione della statua dell'ex moglie Lady Diana, che il primo luglio avrebbe compiuto 60 anni. La sua assenza, però, non ha nulla a che fare con la principessa del Galles. Stando al Sun, il papà di William e Harry sarebbe "addolorato e arrabbiato” a causa dei continui attacchi da parte del duca di Sussex e di sua moglie Meghan.

Pare addirittura che il futuro re non si fidi a parlare con il figlio: teme che le sue parole possano essere pubblicate sui giornali. Un amico di Carlo ha spiegato al People quale sia il pensiero che turba il principe in questo periodo: “Quello che lo infastidisce e addolora di più è la frattura tra Harry e William”. Proprio i continui dissidi tra i figli lo avrebbero spinto a rifugiarsi in Scozia, dove si trova in questo momento. Un insider ha rivelato al Sun che "non ci sarà nessun incontro a tre. Carlo vuole che i figli se la vedano tra di loro”.

Secondo altri esperti reali, invece, Carlo sarebbe andato in Scozia con l'obiettivo specifico di non incontrare il suo secondogenito ed evitare lo scontro. In Scozia, inoltre, avrà anche modo di riflettere sul suo rapporto col figlio. "Carlo ribolle di rabbia", ha rivelato un insider di Palazzo. La sua, insomma, sarebbe una sorta di fuga per non affrontare il problema. Un atteggiamento che Harry ha già denunciato nell'intervista con Oprah Winfrey: "Mio padre ha smesso di rispondere alle mie telefonate e mi ha chiesto di mettere tutto per iscritto”.

