Principe Harry, fuga da Londra? "Colpa" del lutto tenuto segreto da Meghan Markle

Durante il suo breve ritorno a Londra in occasione dell’inaugurazione della stata dedicata alla madre, l’indimenticata lady Diana, il principe Harry e il fratello William sono apparsi ancora distanti, anche se per una giorno hanno messo da parte i recenti dissapori. Che questo sia stato un punto di partenza verso una rappacificazione? Il processo sarà lungo, dato che quella di Harry a Londra è stata una vera e propria toccata e fuga.

Il secondogenito di Carlo e Diana è già tornato in California dalla moglie Meghan Markle e dai due figli Archie e Lilibeth. Stando alle indiscrezioni raccolte dai tabloid, il rientro sarebbe stato più affrettato del previsto perché l’ex attrice nel frattempo sarebbe stata colpita da un lutto familiare: è infatti venuto a mancare Michael Markle, 82enne fratello di Thomas, padre della duchessa che attualmente non ha alcun rapporto con la figlia e il marito Harry.

In ogni caso il duca di Sussex sarebbe tornato nella sua dimora americana entro il 4 luglio per festeggiare il primo mese di vita della piccola Lilibeth, nata lo scorso 4 giugno. Insomma, per Harry gli ultimi sono stati giorni frenetici e dall’alto impatto emotivo, dato che soltanto due giorni fa insieme al fratello William ha inaugurato la statua dedicata alla madre Diana: “Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi”, hanno dichiarato.

