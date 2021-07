Kate Middleton, incubo-Covid: dopo le due dosi di vaccino.... "Molto triste", tam-tam a Palazzo

05 luglio 2021 a

Attimi di paura per Kate Middleton, in auto-isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al coronavirus. La notizia è stata resa nota da Kensington Palace e, secondo quanto riportato dal Mirror, la moglie del principe William non avrebbe alcun sintomo.

A causa del contatto con un positivo Covid, la duchessa è stata costretta a disertare due eventi di oggi, lunedì 5 luglio, dedicati agli eroi del Sistema sanitario nazionale. Dunque, non potrà prendere parte al servizio di ringraziamento che si terrà alla cattedrale di St Paul questa mattina e al party in giardino a Buckingham Palace nel pomeriggio.

Quella di Kate Middleton è una estrema cautela, dato che ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino e dato che la scorsa settimana aveva fatto due test prima di entrare allo stadio di Wembley per assistere alla partita di calcio, martedì scorso, tra Inghilterra e Germania. Ovviamente entrambi i test erano negativi. Una fonte fa sapere che la Middleton "è molto triste" per l'essere costretta a casa e per essere stata costetta a disertare la ricorrenza. William, al contrario, prenderà parte agli eventi di oggi. L'auto-isolamento di Kate dovrebbe durare una decina di giorni.

