Kate Middleton "cacciata" da Harry all'omaggio per Lady Diana, altra rissa con William: le indiscrezioni

Kate Middleton grande assente. Alla cerimonia di inaugurazione della statua di Lady Diana accanto a William e Harry non figuravano le rispettive mogli: una, Meghan Markle è rimasta negli Stati Uniti con i figli, l'altra, Kate, è stata "costretta" a rimanere a casa. A svelare il retroscena è l’Express. Il settimanale francese ha confermato che sarebbe stati proprio Harry a non volere Kate e che avrebbe “fatto pressioni a William” per lasciarla a casa. La sua presenza "avrebbe attirato l’attenzione sull’assenza di Meghan".

La cerimonia non è comunque stata tutta rose e fiori. A confermarlo l’esperto reale Robert Lacey: "Non appena sono entrati nel castello di Windsor hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose”. Nessun riavvicinamento, dunque, neppure di fronte alla statua della madre. E ancora: "Sanno che gli occhi del mondo saranno tutti puntati su loro due", ha poi fatto eco all'esperto un amico dei fratelli a Vanity Fair US.

"Dunque eviteranno di sollevare ulteriori polemiche”, ha aggiunto. Di conseguenza la frattura non è destinata a essere risolta in tale occasione e neanche tanto presto. Non a caso il figlio minore di Carlo, conclusa la veglia, ha fatto armi e bagagli ed è tornato in California dove lo attendevano Meghan e i due figli. Poche ore dopo la nota congiunta dei due fratelli dedicata a Lady Diana: "Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi". L'unico gesto fatto insieme.

