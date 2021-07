Kate Middleton, "le regole non valgono per lei?": come l'hanno beccata a Wimbledon, accuse imbarazzanti

11 luglio 2021 a

Kate Middleton è stata protagonista durante la premiazione di Wimbledon, avvenuta subito dopo la finale vinta per 3-1 da Nova Djokovic contro Matteo Berrettini. La duchessa di Cambridge aveva già preso parte all’ultimo atto del torneo femminile, oggi ha bissato con quello maschile. E poi si è spostata anche a Wembley, dove tiferà per l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 con l’Italia.

Se la classe, l’eleganza e la simpatia di Kate Middleton non sono in discussione, non bastano però per evitarle la polemica collegata al Covid: l’accusa mossa nei suoi confronti che è avrebbe dovuto rispettare le regole anti-contagi e rimanere in isolamento per dieci giorni dopo aver avuto un contatto con un positivo. Invece le è stato permesso di uscire prima di casa e di essere presente prima a Wimbledon e poi a Euro 2020.

La duchessa avrebbe quindi goduto di un favoreggiamento da parte del governo britannico, che le avrebbe “accorciato” la quarantena: per la precisione è durata due giorni meno del previsto. Il Palazzo ha deciso di non commentare il caso sollevato da alcuni commentatori: un’altra piccola grana che aggiunge tensioni all’interno della famiglia reale.

