Chiara Ferragni al Castello di Avio? Sfregio ai comuni mortali: le foto che scatenano lo scandalo

Già, Chiara Ferragni non è "una come tutte le altre". E la storia che vi stiamo per raccontare lo dimostra in modo chiaro, limpido, lampante. Vicenda che ricorda da vicinissimo quella della visita agli Uffizi e ai Musei Vaticani che lo scorso anno sollevò un polverone, e non solo sui social. Quest'anno, però, il teatro della vicenda è il Castello di Avio, in Trentino.

Il punto è che la influencer e moglie di Fedez ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram le fotografie della gita nell'antico castello, immagini che per inciso sono state pubblicate anche sulla pagina Facebook della struttura, che fa parte dei beni del Fai. E quelle foto hanno attirato numerose critiche.

Che è successo? È successo che alla Ferragni, ospite di un celebre brand di moda della zona, è stata concessa una visita nei giorni di chiusura del castello. E lei, come detto, si è tradita mostrando tutto quanto: si è fatta immortalare in posa, il paesaggio sullo sfondo, ma anche all'interno dell'edificio, dove ha personalmente fotografato alcuni dettagli.

Ed è così che si è subito sollevato un polverone. Tra i commenti, feroci, si leggeva: "Avete portato lì l’essenza della creazione da multinazionale", "Il Castello di Avio è già bello di suo... Non vedo a cosa serva", "Pubblicità ridicola", "Pure qua devo vederla?". Ovviamente c'era anche chi difendeva Chiara Ferragni, insomma chi la sosteneva con il consueto diluvio di like e cuoricini.

