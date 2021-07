Tokyo 2020, "niente rapporti sessuali durante i Giochi": ecco i letti "anti-sesso" degli atleti

19 luglio 2021 a

Ma davvero ci sono i letti "anti-sesso" nel villaggio olimpico di Tokyo 2020? Poco tempo fa è stato comunicato i letti degli atleti sono fatti in cartone, dunque sarebbero troppo fragili per farci sesso. Adesso, però, questa notizia viene smentita dal ginnasta irlandese Rhys McClenaghan. Che in un video, diventato virale su Twitter, si è messo a saltare sul suo letto all'interno del villaggio, dimostrando così che il materasso regge agli urti.

"Lo vedete? Non si rompe", ha detto McClenaghan, soddisfatto della propria performance. Ora bisogna vedere cosa ne pensa il comitato organizzatore di Tokyo 2020 il quale, pur avendo concordato con il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) di distribuire preservativi agli atleti, ha raccomandato loro di non avere rapporti sessuali durante i Giochi, e per scoraggiarli aveva poi fatto installare nelle varie stanze del Villaggio i letti di cartone. Letti che sarebbero anche riciclabili e il cui materiale verrà riutilizzato alla fine delle Olimpiadi.

La raccomandazione agli atleti sul non avere rapporti sessuali era stata fatta per evitare contatti e, dunque, per scongiurare l'eventuale diffusione del Covid. Dopo la p'ubblicazione del video, però, gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno assicurato che i letti di cartone "sono robusti" e che non è vero che si sarebbero rotti al primo brusco movimento o al peso di più di una persona.

