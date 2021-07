Ryanair, uomo muore stroncato da un infarto: "Di solito funziona", piloti e passeggeri sconvolti

20 luglio 2021 a

Dramma in volo. Un turista a bordo dell'aereo Ryanair è stato stroncato da un infarto. È accaduto sul volo FR3232 diretto da Manchester a Malaga nella giornata di venerdì scorso. L’uomo avrebbe accusato i primi malori a inizio viaggio, circa un’ora dopo il decollo. Immediato il soccorso di Emma Gaskell, formatrice medica, che assieme a un'infermiera hanno tentato il tutto e per tutto pur di salvare la vita dell'uomo.

"I paramedici sono intervenuti – ha raccontato Gaskell al Manchester Evening News – e l’hanno portato fuori dall’aereo, ma non ce l’ha fatta. L’equipaggio era un po' scosso e necessitava di tempo per riprendersi". E ancora: "I defibrillatori di solito sono molto efficaci e salvano vite. Purtroppo in questa occasione non è andato tutto a buon fine". Inutile anche il tentativo disperato del pilota che è atterrato d’emergenza a Nantes.

La vittima è un uomo di 84 anni che, stando alle indiscrezioni fornite dal tabloid inglese The Sun, avrebbe perso immediatamente i sensi prima ancora dei 25 minuti di defibrillatore. Sono ancora sconvolti i passeggeri che hanno tristemente assistito alla scena inermi, così come sono allibiti le hostess e gli steward che a bordo non hanno potuto fare altro che decretare la morte del signore.

