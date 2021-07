Regina Elisabetta su tutte le furie, delusa da Harry: "L'ultimo chiodo nella bara". Arriva una pesante minaccia

21 luglio 2021 a

Solo delusione per la Regina Elisabetta dopo la notizia del libro-verità del nipote Harry, che dovrebbe essere pubblicato alla fine del 2022. Un'autobiografia che getta scompiglio a corte e rischia di essere l'ennesimo colpo basso alla Corona. Il Daily Mail ha rivelato che a Palazzo regna il “caos, un senso di choc e furia”. Un insider ha dichiarato: “Questo è il momento dal quale non si torna indietro, l’ultimo chiodo nella bara della relazione tra la royal family e Harry”.

A corte non si riesce a capire come mai il duca di Sussex voglia nuovamente tornare a parlare di questioni private molto complesse e intime. Per non parlare, poi, del fatto che il memoriale dovrebbe uscire proprio nell’anno dedicato ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino di Sua Maestà. La Sovrana sarebbe andata su tutte le furie anche per gli ingenti proventi di questo libro: secondo il New York Post, il contratto del duca con la casa editrice, la Penguin Random House, vale circa 14,7 milioni di sterline (17 milioni di euro) di solo anticipo, di cui un milione andrà al ghostwriter J.R. Moehringer. E il fatto che il principe Harry guadagni soldi “vendendo” retroscena sulla sua famiglia e facendo leva sul suo titolo non starebbe affatto bene alla Regina.

"Sua Maestà si è adoperata molto per cercare di mantenere il suo rapporto con suo nipote e la sua famiglia separato dalle decisioni che deve prendere professionalmente, per così dire. E l’invito a unirsi a lei (Giubileo di Platino 2022) l’anno prossimo era sincero - ha detto un insider -. Anche se le cose sono state molto difficili, c’era una piccola ma profonda speranza che sarebbe trascorso abbastanza tempo perché le cose guarissero. Ma la sensazione è che ora questo libro sarà l’ultima goccia”. La Sovrana, dunque, avrebbe persino minacciato di revocare ai Sussex l’invito per il suo grande evento.

