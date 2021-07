Meghan Markle, colpaccio al Grande Fratello Vip: imbarazzo per la duchessa, chi reclutano

22 luglio 2021 a

Un membro della famiglia di Meghan Markle prenderà parte al Grande Fratello Vip Australia: si tratta del fratellastro 55enne Thomas, stando alle indiscrezioni di alcuni media britannici. L'uomo, infatti, sarebbe stato avvistato all'aeroporto di Sydney. Secondo alcuni sarebbe riuscito a entrare nel Paese, in blocco per l'emergenza Covid, proprio grazie a un permesso speciale.

La sua partecipazione al reality rappresenta solo l'ultima delle numerose mosse mediatiche che imbarazzerebbero la duchessa di Sussex. Stando ai beninformati, inoltre, Thomas Markle dovrebbe prendere il posto di Katie Hopkins, che di recente ha abbandonato il reality. Lo conferma il settimanale australiano New Idea, secondo cui il 55enne sarebbe stato avvistato all'aeroporto di Sydney meno di una settimana dopo l'eliminazione di Hopkins.

Qual è il rapporto con la duchessa di Sussex? Lei e Thomas hanno convissuto quando Meghan era piccola, insieme alla sorella Samantha e alla madre di lei, Doria. Nel 2017 Thomas è stato arrestato - e poi rilasciato - con l'accusa di aver minacciato la sua compagna con una pistola. Un anno dopo, prima del matrimonio di sua sorella, Thomas ha fatto notizia per aver implorato il principe Harry di annullare il matrimonio. Gli avrebbe detto che Meghan non era la donna giusta per lui. Per non parlare poi di come ha definito la duchessa nel corso degli anni: "Falsa, superficiale e presuntuosa".

