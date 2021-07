Colombia, una 25enne si lancia dal Bungee jumping senza essere legata e muore

23 luglio 2021 a

Non capisce che il segnale del via non era quello giusto e si lancia senza essere assicurata al Bungee jumping: morta una ragazza di 25 anni precipitata nel vuoto dopo aver capito che poteva lasciarsi andare durante un lancio, ma in realtà non era ancora stata legata alle funi e il suo volo è finito in tragedia. Questa è stata la tragica fine di Yecenia Morales, una ragazza originaria di Medellín in Colombia che domenica 18 luglio si era recata col ragazzo ad Amaga, una nota località turistica nel sud-ovest del dipartimento di Antioquia, voleva provare il brivido di un lancio nel vuoto, ma quella che doveva essere un'esperienza emozionante si è conclusa in tragedia.

In realtà gli organizzatori avevano dato il via al suo fidanzato, ma lei aveva pensato che fosse riferito a lei. La ragazza infatti aveva già l'imbracatura necessaria ma non era stata ancora legata alle corde, quando si è lanciata è precipitata davanti agli occhi del fidanzato e di tutti i presenti che hanno assistito al dramma impotenti, senza poter far nulla.

Quando sul posto sono arrivati i soccorsi per la 25enne non c'era più nulla da fare. Secondo gli esami post mortem però la ragazza sarebbe morta prima ancora dell'impatto al suolo, dopo aver avuto un infarto durante il volo. "Si è confusa. Il segnale di saltare era per il ragazzo perché era già attaccato all'attrezzatura di sicurezza. Le avevano solo messo l'imbracatura, quindi si è confusa e si è precipitata" ha raccontato il sindaco della cittadina locale. Un volo di alcune decine di metri giù dal cavalcavia che non le ha lasciato scampo. Quando i primi soccorritori dei vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerla per lei era ormai troppo tardi ed è stato possibile solo accertarne il decesso.

