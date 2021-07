Meteorite, avvistamento sconvolgente: "Una palla di fuoco, ha aperto porte e finestre". Dove è successo

25 luglio 2021 a

“Una palla di fuoco ha aperto porte e finestre”: un meteorite insolitamente grande ha illuminato il cielo della Norvegia meridionale lo scorso sabato notte. Gli avvistamenti sono stati segnalati perfino in Svezia, stando ai media locali. Diverse persone avrebbero contattato la polizia per dire di aver visto una luce estremamente intensa e di aver sentito forti rumori.

A riportare la notizia sono state l'emittente norvegese Nrk e il quotidiano Vg. Alcuni dei testimoni hanno spiegato che la pressione esercitata dal passaggio del corpo celeste ha addirittura provocato l'apertura di finestre e porte. Un giornalista locale – come riporta Leggo - avrebbe descritto lo spettacolo come una palla di fuoco che ha illuminato il cielo.

Secondo le testimonianze, inoltre, il bagliore del meteorite era visibile in gran parte della Norvegia meridionale e persino in Svezia poco dopo l'una del mattino. Gli esperti hanno ipotizzato che diverse parti del meteorite possano essere cadute a ovest di Oslo: Vegard Lundby, del Norwegian Meteorite Network ha dichiarato che sono in corso diverse ricerche per trovare i frammenti. Frammenti che potrebbero pesare diversi chilogrammi e rivelarsi preziosi per gli studi. L’astronomo norvegese Vegard Rekaa ha detto alla Bbc che sua moglie era sveglia in quel momento. Ha sentito “tremare l’aria” prima di un’esplosione che pensava fosse qualcosa di pesante che cadeva vicino alla casa.

