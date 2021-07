Principe Harry, "il complesso". Accuse deliranti alla Corona? Ora si capisce tutto: quel precedente in famiglia

28 luglio 2021 a

Harry ha il "complesso del principe Andrea". Cosa vuol dire? Secondo il Sunday Times, il duca di Sussex ha paura di essere ignorato "perché l’attenzione – come accade in tutte le monarchie – si concentra sugli eredi al trono". A tal proposito il quotidiano britannico va a ripescare delle dichiarazioni rilasciate proprio da Harry ben 5 anni fa. All'epoca il fratello minore di William disse: "Arriverà il giorno in cui diventerò noioso e il pubblico sarà più interessato alla vicende di mio nipote George". Parole che il duca si fece scappare alla vigilia degli Invictus Games, mantenendo un sorriso tirato sul volto.

Alcuni esperti hanno addirittura parlato di "sindrome della ruota di scorta", che tocca chiunque scivoli indietro nella linea di successione al trono. E' il caso sia di Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, sia di Harry, che prima della nascita dei figli di Kate e William era terzo nell'ordine ereditario. Ora è sesto. Stando alla tradizione reale, gli eredi al trono ricevono un trattamento e un'educazione diversa rispetto ai fratelli. "Harry ha sempre avuto tanta fretta di lasciare il segno, di fare qualcosa di impattante, perché è convinto che prima o poi il pubblico sarà più interessato alle vicende di baby George - ha detto un insider al Sunday Times - È quindi preoccupato di trasformarsi in suo zio Andrea".

"Non c’è niente di peggio che attraversare un periodo della vita in cui riesci a fare la differenza, poi all’improvviso tutto finisce - disse il principe quando aveva 31 anni -. Ossia che continui a voler fare la differenza, ma nessuno ti ascolta". Chissà se questi sentimenti abbiano guidato il modo di fare di Harry ultimamente: certo è che di recente non si fa che parlare di lui.

