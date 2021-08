McDonald's, ordine da oltre 2mila euro: oltre i limiti umani, ecco cosa si è mangiato

09 agosto 2021 a

Strano, assurdo, ma tutto vero. Si parla con discreta probabilità del conto più salato mai pagato da un cliente da McDonald's: in totale fanno 3.400 dollari australiani, pari a oltre 2mila euro. Una vicenda assurda di cui dà conto Today.it.

Una prodezza, non c'è che dire, degna di Supersize me, il documentario che mostra le conseguenze per il corpo umano nell'alimentarsi per un mese intero esclusivamente da McDonald's. Per la precisione, l'uomo ha ordinato 304 hamburger, tra cui 70 Angus Clubhouse e 29 McFamily Boxes. E ancora, 39 confezioni da 20 McNuggets ciascuna, dunque 69 porzioni di patatine fritte e molto altro ancora. Nell'ordinazione anche cento bevande. Tre le curiosità, il fatto che abbia chiesto anche una Coca Cola piccola al gusto vaniglia e senza ghiaccio, oltre a un cheesburger senza cetriolini.

Per inciso, le immagini che testimoniano questa folle e infinita ordinazione sono state condivise da un impiegato di McDonald's in un gruppo Facebook tutto dedicato allo staff e poi, da lì, si sono diffuse a macchia d'olio in rete.

