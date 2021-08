Meghan Markle, "quella ti rovinerà la vita". Le parole del fratellastro a pochi passi dall'altare, ma il principe Harry...

09 agosto 2021 a

a

a

La partecipazione del fratellastro di Meghan Markle al Grande fratello Vip Australia potrebbe seriamente mettere nei guai la duchessa di Sussex. Thomas jr, infatti, non ha nemmeno aspettato di varcare la porta rossa del reality per dire la sua sulla sorellastra. Già nel video di presentazione il 55enne residente in Oregon ha dichiarato: "Prima del matrimonio ho avvertito il principe Harry e gli ho detto ‘penso che ti rovinerà la vita. È molto superficiale’. E’ una donna falsa, sfinente e presuntuosa”.

"Venduta per sesso al figlio della regina Elisabetta quando avevo 17 anni": l'ultima accusa-horror, colpo di grazia ai Windsor?

Adesso che avrà tutte le telecamere puntate addosso 24 ore su 24, Thomas potrà rivelare numerosi retroscena su Meghan, sulla sua storia con Harry e soprattutto sul suo rapporto con la Royal family. Potrà dire e rivelare tutto ciò che magari finora non è ancora emerso. Il fratellastro, però, non rappresenterebbe l'unico motivo di angoscia e preoccupazione per l'ex attrice americana. A quanto pare, infatti, proprio a causa di alcuni parenti la duchessa non avrebbe trascorso un 40esimo compleanno sereno.

"Persona crudele. Quando papà ha avuto un infarto...". La sorellastra distrugge Meghan Markle: un racconto che mette i brividi

Nel giorno del suo compleanno, infatti, la Markle ha ricevuto delle accuse pesanti da parte della sua famiglia di origine: il padre Thomas ha raccontato di essere stato ignorato dalla figlia dopo averle spedito un mazzo di rose rosse per festeggiarla, mentre la sorellastra Samantha, durante un'intervista televisiva, l'ha definita “terribilmente crudele”.

"Nervosi, vorrebbero trasferirlo". Kate e William preoccupati per il figlio: il dramma dentro le mura reali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.