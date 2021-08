American Airlines, aereo dirottato e passeggeri infuriati: l'equipaggio distribuisce loro pizza gratis

09 agosto 2021 a

I passeggeri di un volo aereo, dirottato a causa del maltempo, sono riusciti a ritrovare il buonumore grazie all'equipaggio di bordo. Stiamo parlando di un volo di American Airlines che collega Georgetown, in Guyana, con il JFK di New York. A causa delle cattive condizioni meteorologiche, però, il volo è stato dirottato da Georgetown a Bridgetown, nelle Barbados. Il problema principale era rappresentato dalla scarsa visibilità.

Non è stato piacevole, però, quando i passeggeri hanno scoperto che gli snack forniti dalla compagnia aerea e destinati a loro in realtà erano già stati distribuiti sul volo precedente durante il ritardo. Il rischio, insomma, era che rimanessero a stomaco vuoto per chissà quanto tempo prima della partenza verso New York. A quel punto è arrivata l'idea geniale. L'equipe di bordo ha provato a fare del proprio meglio per risollevare il morale dei propri clienti.

A cosa hanno pensato allora i membri dell'equipaggio? Dato che la linea aerea americana non ha un catering dedicato a Bridgetown, la compagnia ha deciso di rivolgersi a un ristorante dell’aeroporto locale per far mangiare i passeggeri. E così ha ordinato una enorme quantità di pizza, riempiendo il carrello di cartoni fino all'orlo. Una soluzione che ha fatto tornare il sorriso proprio a tutti.

