Coronavirus, orrore no-vax di questa donna: va al supermercato e lecca tutti gli oggetti

Altro delirio no-vax. L'americana Jodie Meschuck è diventata in queste ore famosissima. Il motivo? La donna da sempre scettica sul coronavirus si è filmata mentre leccava oggetti in un supermercato nel tentativo di dimostrare che il Covid non è "un grosso problema". Nei minuti di filmato si vede Jodie leccare il carrello della spesa, i prodotti, la maniglia della porta del banco frigo.

Per la donna infatti "i germi fortificano il tuo sistema immunitario. L'esposizione ai germi costruisce le difese contro l'asma e le allergie. I microbi aiutano la digestione". Jodie invita anche i suoi follower a "essere liberi". Dunque a non seguire le restrizioni imposte per fermare i contagi. Lei stessa non indossa la mascherina. Addirittura sui social della donna spuntano consigli sulla medicina quantistica che offre ai suoi oltre 17.000 seguaci. Ma Jodie è in buona compagnia.

Prima di lei era stato un uomo del Missouri a filmarsi mentre leccava bottiglie sullo scaffale di un negozio di alimentari in un video condiviso sui social media. Poi ancora una donna della Carolina del Sud a cui è andata molto peggio. La signora infatti è stata arrestata con l'accusa di essersi leccata le mani e di aver toccato cibi e superfici in un negozio di alimentari e in una paninoteca mettendo a rischio anche chi contro il vaccino non ha proprio nulla.

